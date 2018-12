Hanoi, 1er décembre (VNA) – Le Vietnam veut toujours renforcer et développer son amitié traditionnelle avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc en recevant le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, samedi 1er décembre à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Ro Yong-ho. Photo: VNA

Il a déclaré que le gouvernement et le peuple vietnamiens étaient prêts à échanger et à coopérer avec le gouvernement et le peuple de la RPDC dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux peuples, conformément au droit international et à la tendance générale de l’époque, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a évoqué la politique de rénovation du Vietnam et des mesures à prendre pour mettre en œuvre la politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) au cours des 30 dernières années, notamment la construction d’une économie de marché à orientation socialiste et l’amélioration des conditions de vie de la population.



Il a ajouté que le Vietnam souhaitait partager ses expériences avec la RPDC en matière de développement des relations économiques extérieures, d’attraction des investissements et de développement du tourisme.



Il s’est félicité des développements positifs survenus dans la péninsule coréenne, en particulier des résultats du sommet qui a eu lieu récemment entre la RPDC, les États-Unis et la République de Corée.



Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son souhait que la RPDC et les parties tirent le meilleur parti des possibilités de dialogue et fassent preuve de flexibilité dans la mise en œuvre des accords convenus afin de réaliser des progrès substantiels dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné que le Vietnam était prêt à contribuer activement au dialogue entre la RPDC et les parties concernées.



Le ministre des Affaires étrangères Ri Yong-ho a réaffirmé la position constante du Parti et du gouvernement de la RPDC en faveur du renforcement et du développement de l’amitié traditionnelle avec le Vietnam, un atout précieux mis en valeur par les présidents Kim Il-sung et Hô Chi Minh.



Il a indiqué que la RPDC souhaitait renforcer les échanges et la coopération avec le Vietnam dans des domaines correspondant aux besoins et aux avantages de chaque pays, conformément à la tendance de développement de la nouvelle situation.

Le ministre Ri Yong-ho a fait savoir que le DPK travaille à la vulgarisation de la nouvelle directive stratégique définie par le président Kim Jong-un et adoptée par le 7e Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui est axée sur le développement économique.



Selon lui, afin de créer un environnement pacifique pour le développement économique, le président Kim Jong-un a récemment intensifié les activités extérieures avec les pays concernées.



Il a informé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc des bons résultats de ses entretiens avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, y compris des mesures spécifiques visant à renforcer l’amitié traditionnelle bilatérale dans les années à venir.



Il a souhaité au peuple vietnamien un grand succès dans la mise en œuvre des directives du 12e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. –VNA