Jakarta (VNA) - La 63e réunion du Groupe de travail de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) a eu lieu en ligne le 25 mars. L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'ASEAN, l’a présidée en tant que président du Groupe de travail de l'IAI en 2021.

Il s'agissait d'une réunion régulière des représentants permanents des pays membres de l'ASEAN pour examiner la mise en œuvre des projets dans le cadre de l'IAI et rechercher des solutions pour améliorer encore l'efficacité des plans de travail de l'IAI, y compris l'accomplissement du Plan de travail pour la 3e phase (2016-2020) et le lancement du Plan de travail pour la 4e phase (2021-2025) qui a été adopté fin 2020.

À ce jour, 22 des 26 lignes d'action du Plan de travail pour la 3e phase, soit 84,6%, ont été mises en œuvre dans cinq domaines stratégiques.

Actuellement, 127 projets ont été approuvés et sont mis en œuvre avec un capital total de 30,79 millions de dollars. D'ici la fin du Plan de travail pour la 3e phase en juillet 2021, sept projets supplémentaires seront conçus pour compléter les quatre lignes d'action restantes.

Lors de la réunion, le Groupe de travail a approuvé 17 projets dans le cadre du Plan de travail pour la 4e phase, dont 16 financés par Singapour et un par le Japon.

Le Groupe de travail a décidé de continuer d'accélérer la deuxième phase du projet d'appui à la mise en œuvre du Plan de travail pour la 4e phase.

L'IAI a été adoptée par les pays membres de l'ASEAN en 2000 dans le but de réduire les écarts de développement entre les pays de l'ASEAN et d'aider le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam à s'intégrer pleinement dans l'économie régionale. -VNA