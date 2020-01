L'ambassadeur du Vietnam auprès de l'ONU, Dang Dinh Quy (à droite). Photo: VNA



New York (VNA) - Une réunion du Comité de l’ASEAN à New York a eu lieu vendredi 10 janvier. Il s’agissait de la première réunion de ce Comité dans l’année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

La réunion a été présidée par l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Elle a vu la participation d’ambassadeurs et diplomates des pays membres de l’ASEAN auprès de l’ONU.

Les participants ont affirmé leur soutien au Vietnam qui assume cette année la présidence tournante de l'ASEAN et le poste de président du Conseil de sécurité en janvier 2020. Ils ont convenu de continuer à donner la priorité à la promotion de l'image de l'ASEAN et de sa participation aux activités de l’ONU.

Les particpants ont déclaré qu'ils favoriseraient la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, renforceraient la complémentarité entre l’Agenda 2030 et la Vision de l’ASEAN pour 2025, organiseraient de nombreuses activités spécifiques allant de pair avec des événements importants en 2020, en particulier le 75e anniversaire de la fondation de l'ONU et les 25 ans de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

À cette occasion, le Comité de l'ASEAN à New York a eu un dialogue avec Mary Robinson, présidente des Elders, sur des questions d’intérêt commun tels que le renforcement du multilatéralisme, la lutte contre la prolifération nucléaire et la résilience au changement climatique.

Mary Robinson a déclaré apprécier le rôle de l'ASEAN dans ces questions et espérait que l'ASEAN continuerait de promouvoir ses efforts et apporterait d'importantes contributions aux niveaux régional et mondial. -VNA