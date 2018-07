Mme l’ambassadeur du Vietnam Ngo Thi Hoa, présidente du Comité de l’ASEAN à La Haye. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Comité de l’ASEAN à La Haye a tenu le 26 juillet la réunion périodique de juillet à l’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, avec la participation des ambassadeurs de l’Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam.

Lors de cette réunion, présidée par Mme l’ambassadeur du Vietnam Ngo Thi Hoa, présidente du Comité de l’ASEAN, les diplomates ont examiné les activités du comité ces dernières années, ont discuté des questions relatives aux Pays-Bas et à l’Europe ainsi que des relations avec les pays puissants. Ils ont salué le récent séminaire sur la Communauté économique de l’ASEAN, organisé par l’ambassade des Philippines, lequel a contribué à élever la prise de conscience des entreprises de l’ASEAN, des Pays-Bas et celles de l’Union européenne en la matière.

La réunion a porté sur les activités futures du comité, dont les échanges culturels entre le groupe des pays de l’ASEAN et celui de l’Union européenne aux Pays-Bas, la rencontre entre les ambassadeurs de l’ASEAN et de l’Asie avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok. En outre, en septembre, octobre et novembre, auront lieu la Journée de la famille de l’ASEAN, la Fête des ambassades, le Festival de films de l’ASEAN...

La célébration de la Journée de l’ASEAN aura lieu le 8 août à l’ambassade du Vietnam, avec la levée du drapeau de l’ASEAN et un échange entre les femmes cadres et les épouses des ambassadeurs de l’ASEAN, a annoncé Mme Hoa. C’est l’activité la plus importante du comité dans le futur, a-t-elle estimé. -VNA