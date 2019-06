Genève, 25 juin (VNA) - L'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la mission permanente du Vietnam aux Nations Unies à Genève, a présidé le 25 juin la première session plénière de la Conférence du désarmement (CD) au siège des Nations Unies à Genève, pendant le mandat du président vietnamien (du 24 au 28 juin et du 29 juillet au 18 août).

L’ambassadeur Duong Chi Dung (2e, droite) à la première session plénière de la Conférence du désarmement. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur Duong Chi Dung a souligné l’importance de la coopération dans le cadre de mécanismes multilatéraux pour faire face aux défis communs de plus en plus complexes en matière de paix et de sécurité internationales.Il a rappelé les contributions du Vietnam lors de sa première présidence en 2009 et a souligné l'engagement du pays à continuer de contribuer à la paix et à la sécurité, en particulier lorsqu'il venait d'être élu à un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 et assumera la présidence tournante de l’ASEAN en 2020.L’ambassadeur a partagé les priorités et les tâches du Vietnam en tant que président de la Conférence, en tenant notamment des consultations simultanées avec les pays membres, les Présidents de la Conférence en 2019, les coordinateurs et les membres du secrétariat, afin de comprendre les préoccupations de toutes les parties et de rechercher ainsi des solutions aux obstacles existants.À l’initiative du Vietnam, le Secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi, a été invité pour la première fois de son histoire à prendre la parole lors de la séance plénière.Le Secrétaire général a réitéré l’engagement de l’ASEAN en faveur du désarmement et de la non-prolifération des armes nucléaires et a présenté le contenu principal du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Il a appelé les pays dotés d'armes nucléaires à rejoindre la SEANWFZ pour la mise en œuvre effective du traité.Au cours des discussions, les pays ont affirmé leur soutien aux initiatives et aux efforts du Vietnam dans le cadre de la Conférence. Ils ont apprécié le rôle et les contributions des organisations régionales, y compris de l’ASEAN dans le domaine du désarmement en particulier et du maintien de la paix et de la sécurité internationales en général.Au nom de l’UE, la Roumanie exprime son soutien au rôle central de l’ASEAN dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région, la prévention des conflits et la recherche active d’une solution au problème de la Corée.En 2019, le Vietnam, l'Ukraine, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Venezuela et le Zimbabwe exercent les fonctions de président de la CD. -VNA