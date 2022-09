Entrevue entre les deux parties. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu le 29 septembre à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, en visite d'amitié officielle au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre 2022. Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu le 29 septembre à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, en visite d'amitié officielle au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre 2022.

Le dirigeant vietnamien a partagé avec Cuba la perte causée par l'explosion d'un dépôt de carburant dans le Parc industriel de Matanzas le 5 août dernier ainsi que de graves dommages causés par l’Ouragan Ian survenu le matin du 28 septembre (heure de Cuba).



Vuong Dinh Hue a affirmé que l'Assemblée nationale et le peuple vietnamien prenaient en haute considération et développaient la solidarité, l'amitié et la coopération spéciale entre le Vietnam et Cuba. Il a partagé avec le Premier ministre cubain le processus de Renouveau et les activités récentes de l’Assemblée nationale du Vietnam pour le développement économique et social du pays et l'intégration internationale après la pandémie de COVID-19 ainsi que pour le resserrement des relations entre les deux pays.



Il a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam continuerait à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale cubaine pour échanger des expériences en matière de travail législatif et de supervision et s’entraider lors des forums parlementaires internationaux et régionaux.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) a eu le 29 septembre à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a affirmé que Cuba appréciait hautement l'amitié traditionnelle spéciale entre les deux pays, qui a été établie par le Président Ho Chi Minh et le Président cubain Phidel Castro et aussi par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.



Le dirigeant cubain a déclaré que son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh constituait un jalon important sur la voie de la coopération entre les deux pays. Il a informé le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue de la situation actuelle à Cuba, en particulier des activités législatives. En conséquence, l'Assemblée nationale cubaine a adopté de nombreuses lois importantes, telles que des lois sur la sécurité alimentaire, les données personnelles, les procédures pénales, les poursuites pénales, les ressources naturelles, les droits de l'homme, la traduction et l'interprétation, la protection du patrimoine culturel...



Particulièrement, après l'adoption par l'Assemblée nationale du nouveau Code de la famille, Cuba a organisé un référendum sur ce code et a obtenu un taux de consensus très élevé au sein de la population, a-t-il précisé. -VNA



