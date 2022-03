Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong s’est entretenu en ligne ce jeudi 31 mars avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Nguyen Phu Trong a affirmé la haute considération du Vietnam pour le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne dans sa politique étrangère de multilatéralisation et de diversification, étant un ami, un partenaire fiable et un membre actif responsable de la communauté internationale.

Le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux pays de renforcer leurs politiques, en particulier l'échange de délégations de haut niveau, de promouvoir la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti social-démocrate d’Allemagne au pouvoir et de dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement, du commerce, des sciences et technologies, de l'éducation, de la défense et de la sécurité. Il a également demandé à l’Allemagne de créer des conditions favorables aux Vietnamiens résidant en Allemagne.

Olaf Scholz a affirmé prendre en haute considération le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, tout en proposant aux deux pays de renforcer leur coopération politique et leur coordination au sein des forums internationaux, d’intensifier la coopération économique en profitant des retombées de l'Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et de mettre en œuvre efficacement les projets allemands au Vietnam, en particulier les projets d’adaptation au changement climatique et de lutte anti-COVID-19.

Nguyen Phu Trong et Olaf Scholz ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération, le développement et le respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Olaf Scholz a informé son interlocuteur vietnamien de la position de l’Allemagne sur la situation en Ukraine. De son côté, Nguyen Phu Trong a affirmé que la politique constante du Vietnam était de respecter les principes fondamentaux des Nations Unies, notamment le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays membres, le règlement pacifique des différends et le non recours à la force. Il a appelé les parties concernées à privilégier le dialogue pour mettre fin aux hostilités et rétablir la paix, sur la base du respect des intérêts légitimes des parties et du droit international.

A cette occasion, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a invité le chancelier allemand à se rendre au Vietnam. Invitation qui a été acceptée. - VNA