Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, dont le pays assumera la présidence tournante de l’ASEAN en 2020, a affirmé œuvrer avec les autres pays de l’ASEAN pour renforcer davantage le partenariat stratégique et la coopération intégrale avec la République de Corée, a indiqué le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung.

Le chef du gouvernement, dont le pays assumera la présidence de l’ASEAN en 2020, a dévoilé les grandes orientations et quatre priorités de renforcement des liens ASEAN-République de Corée dans les 30 prochaines années, et quatre priorités, a-t-il dit à la presse au lendemain de la participation au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée et de la visite officielle du dirigeant vietnamien du 24 au 28 novembre en République de Corée.Les priorités consistent à renforcer le caractère stratégique des liens, à promouvoir une coopération économique équilibrée et mutuellement bénéfique, à renforcer la connectivité globale, à intensifier la coopération en matière de développement de l’économie maritime et d’environnement durable, a précisé le vice-ministre.Dix pays membres de l’ASEAN et la République de Corée ont convenu de faire progresser leur partenariat stratégique face à des problèmes régionaux et mondiaux à l’issue de la première séance du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée à Busan.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (5e à partir de la droite) et le président sud-coréen Moon Jae-in (au centre) et d’autres dirigeants posent pour une photo de groupe lors du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée à Busan. Photo: VNA

L’ASEAN et la République de Corée ont convenu d’établir une communauté de l’ASEAN et de la République de Corée axée sur les personnes et centrée sur les personnes», selon la «Déclaration sur la Vision commune de l’ASEAN et de la République de Corée pour la paix, la prospérité et le partenariat».Ce document a également noté que l’ASEAN est disposée à continuer à jouer un rôle constructif en contribuant à la paix et à la stabilité dans la péninsule coréenne.En outre, l’ASEAN et la République de Corée se sont accordées pour «redoubler d’efforts mutuels pour faire progresser la coopération économique en faveur d’une prospérité partagée en matière de commerce et d’investissement, de connectivité, de micro, petites et moyennes entreprises (MPME), de partenariat d’entrepreuriat et d’innovation afin de favoriser une croissance économique inclusive et durable et une co-prospérité dans la région. – VNA