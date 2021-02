Le Centre de contrôle des maladies de Hai Duong éffectue des tests de dépistage du Sars-CoV-2 (Photo: Ministère de la Santé)

Hanoï (VNA) - Une nouvelle vague de contamination au coronavirus s’étant déclarée juste avant le Nouvel an lunaire, le gouvernement vietnamien a immédiatement ordonné de renforcer le bouclier préventif. De nouveaux postes de contrôles ont été mis en place dans les régions frontalières pour empêcher les contaminations via les entrées illégales et les forces de sécurité ont reçu l’ordre de désinfecter et de mettre en quarantaine les foyers d’infection. Aujourd’hui, la propagation est sous contrôle et les activités de production reprennent progressivement.

Cette troisième vague de contamination ayant été rapidement contenue, les Vietnamiens ont pu fêter le Nouvel An lunaire en toute sécurité. Les marchés de Têt, les magasins et supermarchés ainsi que des sites touristiques sont restés ouverts sous haute surveillance. Le protocole sanitaire consistant à porter le masque, à se laver les mains, à limiter les rassemblements, à remplir une déclaration médicale et à maintenir un espace interpersonnel, a été suivi à la lettre par les populations touchées par l’infection.

Les médias étrangers admiratifs

Pour beaucoup de gouvernements et d’institutions internationales, le Vietnam a su parfaitement gérer la crise sanitaire.

Dans un article paru le 23 février, Business Insider (États-Unis) indique que dans le classement de l’Institut australien Lowy qui compare les mesures prises par 98 pays contre le coronavirus, le Vietnam se positionne au deuxième rang, derrière la Nouvelle-Zélande. Pays frontalier avec la Chine, le Vietnam a réussi à contenir le virus sur son territoire avec moins de 2.500 cas et trente-cinq décès recensés depuis le début de la pandémie.

Selon le coordinateur de l’ONU au Vietnam Kamal Malhotra, ce succès s’explique par le retraçage rapide des sources d’infection, le ciblage des tests de dépistage, la mise en place d’un protocole sanitaire strict et efficace, le placement en quarantaine de toute personne entrant sur le territoire, et un port de masque obligatoire pour prévenir les contaminations croisées dans les établissements sanitaires.

La reprise économique

Alors que beaucoup de pays continuent de se battre contre le coronavirus et tentent de réduire ses conséquences sur l’économie, l’appareil productif est relancé au Vietnam. Si le secteur tertiaire est très pénalisé, les secteurs primaire et secondaire du pays sont en hausse ainsi que la valeur des exportations. La qualité des produits agroalimentaires vietnamiens ne cesse de s’affirmer à l’étranger et notamment dans l’Union européenne, aux États-Unis et au Japon.

Le 1er janvier 2021, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a publié deux résolutions rappelant la nécessité de poursuivre la double mission du gouvernement de protéger la santé publique et de relancer la croissance.

Les exportations, la consommation intérieure et l’investissement sont les trois leviers que le gouvernement entend exploiter pour réaliser une croissance de 6,5% en 2021. De nouvelles politiques monétaires et économiques ont été mises en place pour stimuler la consommation et soutenir les entreprises en difficulté. L’exécutif s’appliquera également à tirer le meilleur profit des accords de libre-échange pour développer de nouveaux marchés.-VOV/VNA