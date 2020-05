Hanoi (VNA) - Le thé est présent dans la vie des Vietnamiens depuis la nuit des temps. C’est une boisson indispensable dans presque toutes les activités communautaires: rencontres, mariages, anniversaires et cérémonies rituelles.

Le thé et le café sont les boissons les plus fréquentes au Vietnam. Photo : Internet

Les Vietnamiens boivent du thé chez eux, dans la rue, sur le trottoir ou encore dans les buvettes qui servent du thé vert chaud ou glacé.



On peut boire le thé vert avec des feuilles fraîches macérées dans de l’eau bouillante, ou du thé vert torréfié, souvent parfumé aux fleurs de lotus, de jasmin, ou au chrysanthème.



Les plus grandes régions de culture de thé sont Thai Nguyên, Son La, Yên Bai, Tuyên Quang (Nord) et Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre). Le Vietnam produit une quinzaine de variétés de thé et est le cinquième producteur mondial avec environ 130.000 hectares. En 2019, le pays a exporté quelque 136.000 tonnes de thé pour environ 235 millions de dollars.

Comparé au thé, le café est une boisson relativement nouvelle au Vietnam. Le caféier a été introduit dans le pays par des prêtres français en 1857. La première plantation de thé a été créée par des Français dans le Nord du pays en 1888. D’autres suivront dans le Centre, surtout dans les Hauts Plateaux du Centre qui sont les plus appropriés à sa culture.