Hanoi (VNA) - Le marché de l’aviation intérieure du Vietnam se redresse au rythme le plus rapide au monde avec un taux de croissance de 123% par rapport à la même période de 2019, avant l’explosion de la pandémie de Covid-19.

Photo d'illustration : VNA



Ce constat a été révélé dans une analyse d’Airbus et de l’Association internationale du transport aérien (IATA) utilisant des statistiques sur les numéros de vol de Flightdatar24 et d’Airbus.Le directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), Dinh Viêt Thang, a déclaré que les vols intérieurs ont connu des percées en termes de trafic de passagers et de fret au premier semestre 2022.En particulier, les aéroports du Vietnam ont accueilli 40,7 millions de passagers, en hausse de 56,8% par rapport à la même période de l’an dernier. Ce chiffre comprend 1,8 million de passagers étrangers et 38,9 millions de Vietnamiens, respectivement en hausse de 904,6% et 52,6%.Entre-temps, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté 20,1 millions de passagers, dont 667.000 étrangers et 19,5 millions de nationaux. Les chiffres ont grimpé respectivement de 56,1%, 1.033% et 51,8%.La CAAV prévoit que les aéroports à l’échelle nationale desserviront environ 87,8 millions de passagers cette année, en bondissant de 190% par rapport à 2021. Le nombre de passagers étrangers et nationaux devrait atteindre environ 5 millions et 82,8 millions, en hausse de 844% et 178,4% respectivement.Le trafic de fret aérien s’est élevé à environ 765.000 tonnes au cours des six mois, en hausse de 30,6 %. Il devrait augmenter de 5% par rapport à l’année dernière pour atteindre 1,5 million de tonnes en 2022.Le directeur de la CAAV a exprimé son espoir qu’avec une telle croissance, l’ensemble du marché de l’aviation du Vietnam reviendra bientôt aux niveaux d’avant la pandémie. – VNA