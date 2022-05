Genève (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a affirmé mercredi 25 mai au siège de l’OMC à Genève l’estime du Vietnam pour le rôle de l’OMC dans le commerce international, appelant l’organisation internationale à faire valoir son rôle au service de la relance et de la croissance.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai en visite au siège de l’OMC à Genève, le 25 mai. Photo : VNA

Le Vietnam attache de l’importance au rôle central de l’OMC dans la promotion d’un système commercial multilatéral ouvert, transparent et fondé sur des règles, l’élimination des barrières tarifaires et la lutte contre le protectionnisme commercial, a-t-déclaré à son directeur général adjoint Zhang Xiangchen.

Le dirigeant vietnamien a espéré que l’OMC continuera de faire valoir son rôle de coordination afin de promouvoir le commerce mondial tourné vers l’inclusion et l’équilibre, contribuant à la reprise et à la croissance économique.

Il a également suggéré que le processus de réforme de l’OMC devrait assurer un équilibre des droits et des obligations, s’adapter au niveau de développement et de capacité d’exécution de ses membres, en particulier les membres en développement à bas niveau de vie et sous-développés.

Après 15 ans d’adhésion à l’OMC, le Vietnam a accompli de nombreuses réalisations socio-économiques, a mis en œuvre avec succès les objectifs de développement durable et est devenu l’un des 20 pays les plus commerçants au monde en 2021, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur général adjoint de l’OMC, Zhang Xiangchen, a félicité le Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles en matière de développement économique, et a en même temps salué sa participation active et ses contributions à la croissance économique mondiale.

Dans le contexte politique et économique mondiale complexe et changeant, il a souhaité que le Vietnam continue de contribuer activement au processus de négociation lors de la 12e Conférence ministérielle de l’OMC en juin pour obtenir des résultats concrets, notamment sur les questions touchant aux subventions à la pêche et à l’agriculture, contribuant ainsi à la promotion du commerce mondial.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a indiqué que le Vietnam a activement contribué aux discussions sur la sécurité alimentaire lors du Forum économique mondial (WEF) 2022 à Davos, affirmant que le Vietnam continuera d’être un membre responsable dans le dossier de la sécurité alimentaire, contribuant au résultat global de la prochaine Conférence ministérielle de l’OMC.

Mercredi après-midi 25 mai, le dirigeant vietnamien a rendu visite et conversé avec les membres de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève et de l’ambassade du Vietnam en Suisse.

Accompagnant le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors de sa visite de travail en Suisse, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu a eu une rencontre avec l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Suisse (AVIES), au cours de laquelle il a hautement apprécié leurs beaux sentiments tournés vers la mère patrie. – VNA