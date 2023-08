Jakarta (VNA) - La réalisation la plus remarquable de l’ASEAN après 56 ans d'existence et de développement est le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que son expansion dans 10 pays, et bientôt 11 pays avec l'admission du Timor-Leste, faisant ainsi de toute la région de l'Asie du Sud-Est une communauté, a déclaré le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo: VNA



L'ASEAN joue un rôle "très fort" dans la région et la communauté mondiale, occupant une position "centrale" dans les structures régionales et dispose désormais également d'un statut juridique avec l'adoption de sa Charte en 2008, a affirmé le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.

L'ASEAN se développe fortement en termes de relations diplomatiques. En termes de communauté, connaît une augmentation des échanges entre les peuples. Ses citoyens peuvent désormais voyager librement dans la région sans visa.

L'ASEAN est devenue un centre de production et un marché unique sur la base d'une communauté économique. La Communauté économique de l'ASEAN suscite de plus en plus l'intérêt croissant des partenaires commerciaux.

Ce bloc régional a signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) bilatéraux avec des partenaires tels que le Japon, la République de Corée, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde... a un partenariat économique global régional (RCEP) avec la Chine, le Japon, la République Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; mène des négociations d'ALE avec le Canada et discute de la possibilité de signer des ALE avec d'autres zones commerciales telles que l'Union européenne (UE) pour apporter plus d'avantages du libre-échange à ses citoyens.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN. Photo: VNA



A cette occasion, le secrétaire général Kao Kim Hourn a hautement apprécié le rôle proactif et responsable du Vietnam, notamment la promotion de l'ASEAN pour admettre de nouveaux membres, rassemblant tous les pays continentaux et les archipels de la région qui ne sont plus divisés géographiquement.

Il a affirmé que le Vietnam avait activement contribué à l'ASEAN, en particulier en construisant une communauté sur trois piliers que sont la politique et la sécurité, l'économie, la culture et la société, ainsi qu'en promouvant les relations extérieures du bloc.

Le Vietnam participe également à tous les mécanismes mis en place par l'ASEAN, est l'un des participants actifs et joue un rôle clé dans la rédaction de la Charte de l'ASEAN pour s'assurer qu'elle est une ligne directrice pour le développement de l'ASEAN.

Le secrétaire général Kao Kim Hourn a également exprimé son impression du fort développement économique et commercial du Vietnam avec de nombreux accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux.

Le secrétaire général Kao Kim Hourn a déclaré que le Vietnam peut partager de nombreuses expériences précieuses avec les pays de la région, notamment dans le domaine du développement économique, de l'amélioration de la qualité des ressources humaines, de la santé publique, de la gestion des catastrophes, de la diplomatie et de la promotion de la participation des partenaires extétieurs, tout en continuant à soutenir le développement de l'ASEAN dans tous les secteurs et piliers de la communauté, ainsi que le développement des pays de l'ASEAN et des sous-régions, dont la sous-région du Mékong. -VNA