Hanoï (VNA) – Un séminaire a eu lieu le 27 septembre à Hanoï pour vulgariser des informations sur la Coalition LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest finance).L’événement a été organisé par le Département des forêts et Emergent, une organisation à but non lucratif dédiée à mettre fin à la déforestation tropicale.La Coalition LEAF est un partenariat public-privé visant à enrayer la déforestation tropicale d'ici 2030. En réunissant les gouvernements forestiers, le secteur privé, les gouvernements donateurs, les peuples autochtones et les communautés locales et la société civile, LEAF vise à mobiliser les financements nécessaires pour lutter contre la déforestation de sorte à ce que les forêts tropicales valent plus vivantes que mortes.La Coalition LEAF est coordonnée par Emergent. LEAF vise à acheminer des fonds vers les gouvernements forestiers en achetant des crédits REDD juridictionnels à haute intégrité.L'objectif du séminaire était de partager des informations sur la Coalition LEAF avec les communautés locales, les minorités ethniques, les organisations sociopolitiques et les parties prenantes avant qu' Emergent et le Vietnam ne procèdent aux négociations et à la signature d’un accord d’achat de réduction d’émissions (ERPA).

Panorama du séminaire. Photo: kinhtenongthon.vn

Selon le directeur du Département des forêts, Tran Quang Bao, en octobre 2020, le Vietnam a signé un accord avec le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale (BM), selon lequel le pays devrait réduire de 10,3 millions de tonnes les émissions de CO2 des six provinces de Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue, pour recevoir 51,5 millions de dollars du FCPF. À ce jour, les procédures juridiques et les préparatifs sont prêts et la BM a transféré 80% du montant total au Vietnam, soit l'équivalent de 41,2 millions de dollars.En 2021, le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et le directeur d’Emergent ont signé une lettre d'intention sur la réduction des émissions. C'est la base pour que les deux parties négocient, signent et mettent en œuvre un accord concernant la réduction des émissions des forêts dans 11 provinces du Centre méridional et des Hauts Plateaux du Centre.Avec cette lettre d'intention, le Vietnam transférera à LEAF/Emergent 5,15 millions de tonnes de réduction des émissions de CO2 provenant des forêts du Centre méridional et des Hauts Plateaux du Centre au cours de la période 2022-2026. LEAF/Emergent paiera ce service avec un prix minimum de 10 dollars/tonne de CO2 , ce qui représentera une valeur totale de 51,5 millions de dollars.Le Centre méridional et les Hauts Plateaux du Centre, avec une superficie forestière totale d'environ 4,29 millions d'hectares, représentant plus de 29 % de la superficie forestière du pays, revêtent une importance particulière en termes de ressources forestières et de biodiversité.-VNA