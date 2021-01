Réunion virtuelle tenue par l'ambassade du Vietnam en Suisse le 8 janvier. Photo : VNA



Genève (VNA) - En tant que Président du Comité de l’ASEAN à Berne (ACB), l'ambassade du Vietnam en Suisse a tenu le 8 janvier la 5e réunion de l'ACB en 2020. Cette réunion, organisée sous format virtuel, a permis de résumer le mandat de la présidence vietnamienne et de passer la présidence de l’ACB à l'ambassade des Philippines.



La réunion a réuni des ambassadeurs et représentants des Philippines, de Thaïlande, d’Indonésie, de Malaisie, du Laos, du Cambodge, du Myanmar et, bien sûr, du Vietnam.



Les participants ont unanimement apprécié la présidence du Vietnam, soulignant ses efforts dynamiques et créatifs dans l'organisation de nombreuses activités en personne et en ligne, ainsi que dans le maintien d’une collaboration étroite avec des organes suisses et le groupe pharmaceutique Novartis.



Concernant les recommandations du Vietnam relatives aux priorités des activités de l'ACB dans le contexte d’épidémie, les délégués ont insisté sur la nécessité de travailler en étroite collaboration pour favoriser la mise en œuvre du plan commun de l'ACB dans les temps à venir. Selon eux, il est important de se concentrer sur les activités visant à promouvoir l’image de l’ASEAN en Suisse, d’accorder une attention particulière aux domaines économiques, à la coopération avec la Suisse dans la santé, de promouvoir l’utilisation des technologies numériques en passant aux échanges par visioconférence au sein de l’ACB et avec les partenaires suisses.



Dans le cadre de la réunion, l'ambassadrice vietnamienne Le Linh Lan a officiellement passé la présidence de l’ACB à l'ambassadeur philippin Denis Lepatan. Elle s’est déclarée prête à soutenir les activités de l’ACB durant le mandat de la présidence philippine. -VNA