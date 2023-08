Jakarta (VNA) - Le Vietnam a participé aux consultations entre les ministres de l’économie de l’ASEAN (AEM) et de l’UE, du Canada, de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de Hong Kong (Chine) qui ont eu lieu dimanche 20 août à Semarang, en Indonésie, dans le cadre de la 55e réunion de l’AEM en cours.

La délégation vietnamienne à la 12e consultation ASEAN-Canada. Photo : VNA

Les événements visaient à discuter de la situation économique régionale et internationale, et à partager des informations et des orientations de coopération entre l’ASEAN et les partenaires dans les temps à venir.

Lors de la consultation AEM-UE, le Vietnam, en tant que coordinateur des relations ASEAN-UE, a présidé la discussion sur la mise en œuvre des éléments du plan de travail ASEAN-UE sur la coopération en matière de commerce et d’investissement.

Les participants ont partagé des informations sur les réglementations de leurs pays dans les domaines de la coopération d’intérêt mutuel et ont approuvé le plan de travail ASEAN-UE sur le commerce et l’investissement pour la période 2024-2025.

Lors de la Consultation AEM-Canada, les ministres ont discuté de l’état d’avancement des négociations de l’Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA) et ont approuvé les rapports des chefs d’équipes de négociation sur les travaux. Ils se sont également mis d’accord sur les nouveaux objectifs en vue de conclure les négociations en 2025.

Lors de la consultation AEM-OMPI, les ministres et le directeur général de l’OMPI ont discuté de la coopération entre les deux organisations dans les domaines liés à la propriété intellectuelle. En marge de l’événement, les participants ont assisté au lancement de l’Agence d’enregistrement de la propriété intellectuelle de l’ASEAN.

La consultation AEM-Hong Kong s’est concentrée sur la mise en œuvre de l’accord de libre-échange ASEAN-Hong Kong (AHKFTA) et de l’accord d’investissement ASEAN-Hong Kong (AHKIA). Les ministres se sont mis d’accord sur le premier protocole sur les ajustements à l’AHKFTA et se sont engagés à déployer des procédures internes pour la signature du document dans les temps à venir.

En marge de l’événement, les ministres ont également travaillé avec les conseils d’affaires ASEAN-UE et ASEAN-Canada, discutant des recommandations et des priorités du secteur privé dans les temps à venir, telles que l’amélioration de la facilitation des affaires et des investissements, l’accélération de la transition énergétique et la développer l’économie numérique et les chaînes d’approvisionnement vertes.

Le Vietnam a activement participé aux événements et a formulé ses opinions pour assurer les avantages de l’ASEAN et du Vietnam, renforcer la chaîne d’approvisionnement régionale et promouvoir le développement économique durable dans le contexte de la situation économique mondiale en évolution imprévisible. – VNA