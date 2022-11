La délégation vietnamienne à l'événement. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le colonel Le Quang Tuyen, directeur adjoint du Département général de l'industrie de la défense, a participé au salon international de la défense indonésienne "Indo Defence 2022 Expo & Forum" - le plus grand événement d'Asie du Sud-Est - qui s’est ouvert le 2 novembre à Jakarta.

La participation de la délégation vietnamienne a pour but de visiter et de se renseigner sur les tendances de développement et les avancées technologiques pour développer l'industrie de la défense du pays, a fait savoir le colonel Le Quang Tuyen.

En outre, la délégation souhaite également apprendre l’organisation de l’événement pour se préparer à l’exposition internationale de la Défense du Vietnam 2022 (Vietnam Defence 2022), prévue en décembre prochain.

Indo Defence 2022 Expo & Forum qui se tient du 2 au 5 novembre à trois endroits différents à Jakarta, devra attirer environ 30.000 visiteurs et 900 clients.

Parallèlement, le ministère indonésien de la Défense organise également la 7e exposition et forum Indo Aerospace 2022 et la 6e exposition et forum Indo Marine 2022. -VNA