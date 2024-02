La délégation vietnamienne au Salon aéronautique de Singapour. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Sur invitation du ministère singapourien de la Défense, une délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par le général de division Pham Truong Son, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, participe au 9e Salon aéronautique de Singapour, qui a lieu au parc des expositions de Changi du 20 au 25 février.

La délégation vietnamienne a rencontré certains partenaires dont le vice-ministre tchèque de la Défense, Daniel Blazkovec, le secrétaire adjoint à l'Air Force pour l'acquisition, la technologie et la logistique Andrew Hunter, ... afin de discuter de questions d'intérêt commun et de la coopération bilatérale.

Plus de 1.000 entreprises du secteur de l'aviation et de la défense participent à cet événement bisannuel. L'exposition biennale est une plate-forme permettant aux entreprises de présenter leurs dernières technologies et de discuter de défis urgents tels que la durabilité.

On espère qu'environ 50.000 visiteurs professionnels participeront aux quatre premiers jours de l'événement. Le salon aéronautique de Singapour 2024 de cette année comportera un total de huit démonstrations aériennes, dont un survol réalisé par six forces aériennes et deux sociétés commerciales. -VNA