Moscou, 26 juin (VNA) - Une délégation vietnamienne, dirigée par le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Be Xuan Truong participe au 5e forum technique militaire annuel (Army-2019), qui se déroule dans la ville de Kubinka, dans la banlieue de Moscou, du 25 au 30 juin.

le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Be Xuan Truong, (2e, droite) au 5e forum technique militaire annuel (Army-2019). Photo : VNA

Cet événement, qui s’est ouvert le 25 juin réunit des représentants de plus de 120 pays, dont 41 délégations de haut rang.Dans sa lettre aux participants à la cérémonie, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Armée-2019 constituait une chance non seulement pour la coopération technique militaire, mais également pour le renforcement des relations entre les ministères de la Défense des pays.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a indiqué que le nombre de délégations militaires officielles participant à l'exposition d'armes avait triplé après cinq ans.En 2015, 818 entreprises participantes ont présenté environ 7.500 produits à l'événement. Cette année, les chiffres sont respectivement de 1.300 et 27.000.Army-2019 devrait attirer plus d'un million de visiteurs.Pendant son séjour en Russie, la délégation vietnamienne doit rencontrer le chef de la section russe du comité intergouvernemental russo-vietnamien pour la coopération technique militaire et les responsables de Rosoboronexport - la seule organisation publique en Russie à exporter des produits militaires.-VNA