Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie en coordination avec le Comité d'organisation du Festival du film asiatique a inauguré le 4 avril la «Journée vietnamienne » dans le cadre de la 20e édition dudit festival, tenu du 30 mars au 5 avril à Rome.Étaient présents à l'événement des ambassadeurs et des représentants des ambassades des pays de l'ASEAN et d'autres pays asiatiques à Rome, et des invités spéciaux comme le réalisateur Aaron Toroto, Cao Thanh Lan et Gregor Siedl, deux compositeurs de la musique du film "Memento Mori: Land ", ainsi que des Vietnamiens d'outre-mer et un grand nombre d'habitants locaux.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung a souligné qu'il s'agissait de l'une des activités dans le cadre de l'Année Vietnam - Italie 2023. Les échanges cinématographiques en particulier et les échanges culturels en général constituent un domaine important pour contribuer à l'élargissement et à l'approfondissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie.Participant au Festival du film asiatique de cette année, le Vietnam a présenté quatre œuvres cinématographiques que sont "Jasmine" du réalisateur Dang Nhat Minh, " The Brilliant Darkness" (L'obscurité brillante) du réalisateur Aaron Toronto, " Glorious Ashes " (Cendres glorieuses) du réalisateur Bui Thac Chuyen et "Memento Mori : Land" (Memento Mori : Terre) du réalisateur Marcus Manh Cuong Vu. Ce sont des meilleures œuvres cinématographiques qui ont représenté le cinéma vietnamien pour participer à de grands festivals de films internationaux.Selon Antonio Terminini, directeur du 20e Festival du film asiatique, le thème de ces films de cette année tourne autour des relations humaines dans la famille et dans la société, et des questions sociales liées aux mineurs et aux femmes… Outre la projection de films, le festival a organisé des journées du cinéma de Thaïlande, de République de Corée, du Japon et du Vietnam. -VNA