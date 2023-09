Vladivostok (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Dô Thành Trung a participé lundi 11 septembre à un dialogue entre l’ASEAN et la Russie dans le cadre du Forum économique oriental organisé du 10 au 14 septembre à Vladivostok, en Russie.

Vue du dialogue Russie-ASEAN à l’EEF 2023, à Vladivostok. Photo : VNA Vue du dialogue Russie-ASEAN à l’EEF 2023, à Vladivostok. Photo : VNA

L’événement a vu la participation de responsables et d’universitaires de Russie et des pays de l’ASEAN.L’année 2023 marque le 5e anniversaire du partenariat stratégique entre la Russie et l’ASEAN. Dans le cadre de la transformation du système économique mondial actuel, la Russie souhaite particulièrement créer des incitations supplémentaires pour renforcer et diversifier la coopération commerciale et économique avec l’ASEAN.Les priorités comprennent la garantie de la sécurité alimentaire et énergétique, l’économie circulaire, les questions environnementales, la digitalisation économique, le développement de villes intelligentes et le renforcement de la coopération dans les domaines scientifique et éducatif.S’exprimant lors de l’événement, le président de la Chambre russe de commerce et d’industrie, Sergueï Katyrine, a déclaré que la Russie et l’ASEAN disposaient d’un grand potentiel de coopération.Les russophones ont également souligné que la transformation numérique, les villes intelligentes, les technologies avancées et le tourisme sont des domaines à fort potentiel de croissance entre la Russie et l’ASEAN. Il reste toutefois des limites, telles que les problèmes de paiement international, de transport et les sanctions contre la Russie.Le Dr Alexander Korolev, expert de l’ASEAN à la Higher School of Economics (HSE), a déclaré que dans le contexte actuel de concurrence, la Russie doit introduire de nouveaux formats et produits pour accéder au marché de l’ASEAN.Selon le Dr Korolev, le Vietnam est un pays important au sein de l’ASEAN car seul le Vietnam a établi un partenariat stratégique intégral avec la Russie.Il a également déclaré que l’intelligence artificielle et la haute technologie sont des domaines qui peuvent devenir un moteur de la coopération entre la Russie et l’ASEAN, en particulier le commerce électronique, les accords sur le commerce électronique et les plateformes.Pour sa part, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Dô Thành Trung, a déclaré que l’EEF se concentre sur les tendances générales actuelles du développement des pays du monde entier, y compris le Vietnam.La Russie a également présenté le grand potentiel de l’Extrême-Orient aux pays de l’ASEAN. La région a des besoins énormes en matière de développement d’infrastructures stratégiques telles que les systèmes portuaires, le trafic, le logement et les systèmes de transport.Concernant le potentiel de développement du tourisme entre la Russie et l’ASEAN, les délégués ont mentionné la réouverture des vols directs entre la Russie et le Myanmar après 30 ans.Le responsable vietnamien a déclaré que peu de touristes vietnamiens ont exploré l’Extrême-Orient, ce qui peut être considéré comme une opportunité non seulement pour les touristes vietnamiens mais aussi pour les entreprises touristiques de développer leurs produits dans la région, en particulier lorsque les voyages entre le Vietnam et l’Extrême-Orient deviennent de plus en plus convenables. – VNA