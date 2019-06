Sofia, 13 juin (VNA) – Le vice-directeur général de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) Lê Quôc Minh a participé au 6ème Congrès international des agences de presse qui s’est ouvert jeudi, 13 juin, à Sofia, la capitale bulgare, sur le thème « Futur de l’actualité ».

Le vice-directeur général de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) Lê Quôc Minh participe au 6ème Congrès international des agences de presse. Photo : VNA

Organisé par le Congrès international des agences de presse (News Agencies World Congress, NAWC), le Conseil international des agences de presse (News Agencies World Council, NACO) et l’Agence bulgare de presse (Bulgarian News Agency, BTA), ce rendez-vous constitue une plateforme favorable pour les discussions sur les défis auxquels font face le journalisme, les médias traditionnels et sociaux en ce XXIe siècle.

Il réunit des experts des médias et des dirigeants des agences de presse des quatre coins du globe. Il s’agit aussi d’un lieu de réseautage avec des professionnels, d’échanges, de partages des savoir-faire et d’idées.

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le directeur général de la BTA Maxim Minchev a affirmé que la presse formelle constitue une base des informations tangibles et sûres dans un monde en plein défis.

Lors d’une interview accordée au correspondant de la VNA, le directeur général de la BTA Maxim Minchev a souhaité renforcer la coopération avec la VNA via des projets communs entre les deux agences de presse, ainsi qu’entre le Vietnam et la Bulgarie.

La 6ème édition a pour hôte BTA. Divers sujets seront abordés tels ‘’Les nouvelles sources de revenus’’, ‘’Fakes News (fausses informations)’’, ‘’L’intelligence artificielle’’ et ‘’Les modèles économiques des médias’’.

Il est également prévu un programme culturel à l’intention des délégués. Dans ce cadre, une excursion est prévue samedi à Plovdiv, la capitale européenne de la culture, pour clôturer la 6ème édition du Congrès international des agences de presse qui se déroule au Palais national de la culture, Centre de congrès de Sofia.

Le congrès mondial des agences de presse a tenu depuis sa création cinq réunions qui ont eu lieu successivement en Russie (2004), Espagne (2007), Argentine (2010), Arabie Saoudite (2013) et en Azerbaidjan (2016). - VNA