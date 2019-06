Moscou (VNA) - Une haute délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de corps d’armée, son vice-ministre Bê Xuân Truong, participe au 5e Forum militaire et technique international "Armée-2019", tenu du 24 au 27 juin au centre d’exposition et de conférence "Patriot", aux environs de Moscou, en Russie.

Plus de 130 délégations militaires de pays, dont le Vietnam, ont été invitées pour cet événement. Selon des estimations, plus de 1.500 entreprises et organisations exposent plus de 27. 000 échantillons de produits et de technologies à ce forum.

Durant ces jours, la délégation vietnamienne travaille avec des représentants du Comité intergouvernemental Russie – Vietnam sur la coopération en matière de technique militaire et aussi avec certains partenaires étrangers.

Cette visite vise à promouvoir les relations de coopération dans la défense et le Partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie.

Depuis 2015, ce forum confirme son statut d’une des principales expositions d’armes et d’équipements, et de plate-forme faisant autorité pour discuter du développement et du renforcement de la coopération militaire et technique internationale. -VNA