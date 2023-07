Jakarta (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a réaffirmé au 30e Forum régional de l’ASEAN (ARF), vendredi 14 juillet à Jakarta, en Indonésie, l’approche du Vietnam dans laquelle le dialogue, la consultation et le renforcement de la confiance ont été considérés comme les principaux outils pour régler les désaccords et les différences.

Le processus d’élaboration d’une position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale démontre les efforts de consultation et les réalisations, et affirme et promeut des principes fondamentaux tels que le règlement pacifique des différends et le respect du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de1982), a-t-il déclaré.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné la nécessité d’assurer la centralité de l’ASEAN, de défendre les objectifs et les principes de l’ARF, de former des programmes substantiels, de promouvoir la responsabilité des pays membres et de maintenir une approche équilibrée et inclusive.



La culture du dialogue et de la consultation doit être maintenue et renforcée avec l’ASEAN au centre, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région, a-t-il poursuivi.



Bui Thanh Son a noté qu’au cours des 30 dernières années, grâce à la consultation, l’ASEAN a réussi à établir une position commune sur la Mer Orientale, avec des principes tels que la retenue, le règlement pacifique des différends et le respect du droit international et de la CNUDM de 1982.



Tout en s’engageant à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’ASEAN et la Chine travaillent ensemble à l’élaboration d’un Code de conduite substantiel, efficace et juridiquement contraignant en Mer Orientale (COC) conformément aux droit international, y compris la CNUDM, a-t-il indiqué.

Lors de la réunion, les pays participants ont passé en revue le fonctionnement de l’ARF en 2022-2023 et les orientations à venir, et ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.