Caracas (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (CPV) dirigée par Pham Tân Công, vice-secrétaire du comité du Parti du bloc des entreprises de ressort central, a assisté au 25e Forum de Sao Paulo, qui s’est tenu du 25 au 28 juillet à Caracas, capitale du Venezuela.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro (au centre) accueille la délégation vietnamienne. Photo: VNA

Organisé par le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV, au pouvoir), cet événement a réuni 1.100 délégués de plus de 190 partis de 70 pays d’Amérique latine et du monde. Le forum a débattu des affaires régionales et internationales, tout en proposant des mesures visant à créer une grande solidarité pour contrer les attaques des forces de droite dans la région.

Durant son séjour au Venezuela, la délégation vietnamienne a été reçue par le président Nicolas Maduro, s’est entretenue avec le vice-président du PSUV, Jesus Faria, et a eu une séance de travail avec le premier vice-président du PSUV, Diosdado Cabello.

Au cours de ces rencontres, les dirigeants vénézuéliens ont loué le rôle et la position du PCV dans les mouvements progressistes dans le monde, exprimant leur souhait de renforcer les échanges bilatéraux sur les expériences en matière de leadership et d’édifications du Parti.

La partie vénézuélienne a espéré renforcer la coopération entre les deux parties et s’acquérir des expériences en matière de développement économique du Vietnam.

En marge du forum, la délégation a également rencontré des représentants des autres partis participants, dont Victor Gaute, secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, chargé du travail d’information du Parti. -VNA