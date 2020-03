L'ambassadeur Le Dung prend la parole à l'exposition. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - La Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Vienne en Autriche en collaboration avec le Bureau de l'ONU sur la drogue et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a organisé le 3 mars une exposition de photos sur la lutte contre la drogue.

L'exposition a lieu en marge de la 63e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND), tenue du 2 au 6 mars.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Le Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Vienne, a souligné l'augmentation de la consommation de drogues chez les jeunes, ainsi que ses impacts sur la santé publique et la stabilité sociale.



Il a également souligné le rôle de la famille et de la communauté pour aider les jeunes toxicomanes à cesser de consommer des drogues et à retrouver leur santé et leur esprit.



L'ambassadeur a exprimé l'espoir que grâce à des photos reflétant la désintoxication à domicile dans des pays comme l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, l'Indonésie et le Vietnam, l'exposition donnera un aperçu de l'importance de la méthode de traitement.



L'ambassadeur Darmansjah Djumala, chef de la Mission permanente indonésienne auprès de l'ONU et d'autres organisations internationales à Vienne, et Hideo Eno, chef de la délégation japonaise au CND 63 a salué l'initiative de l'ONUDC et de la mission vietnamienne pour organiser l'exposition.



C'est la troisième année que la mission vietnamienne collabore avec l'ONUDC dans cette activité. -VNA