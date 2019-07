Hanoi, 19 juillet (VNA) - La participation à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies est l'une des politiques extérieures du Vietnam et manifeste l'image d'un pays prestigieux et responsable à la communauté internationale, contribuant à assurer la paix et la sécurité dans le monde.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense examine le travail de préparatifs de l'Hôpital de campagne au 2e niveau No 2. Photo : VNA

C’est ce qu’a souligné le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense et chef du comité de pilotage du ministère de la Défense sur la participation à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies lors d’une interview accordée au correspondant de la VNA.

‘’Nous voulons non seulement que les Nations Unies soutiennent le Vietnam, mais nous contribuons également aux activités des Nations Unies, en dépit de nombreuses difficultés. C’est l’une des tâches assignées par le Parti et l’État et l’Armée depuis ces 5 dernières années.’’, a-t-il dit.

Participer à l'activité de maintien de la paix des Nations Unies est de promouvoir et d’honorer l'image du pays, de l'armée et du peuple vietnamien auprès d'amis internationaux.

La force de maintien de la paix du Vietnam est une armée exemplaire. Elle compte le pourcentage le plus élevé de femmes dans tous les pays.

La participation vietnamienne à l'opération de maintien de la paix crée une preuve pour les officiers et les soldats pour se perfectionner leur compétence.

Cette participation de plus en plus active a contribué à assurer le succès général du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies dans l’avenir.

Selon les prévisions, le Vietnam devrait coordonner avec les Nations Unies dans l'organisation d'une conférence internationale sur le rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. L'ONU et les pays ont accordé une attention particulière à cette conférence, car le rôle des femmes dans les activités communes du monde est particulièrement important, notamment dans les critères du développement durable du droit des femmes.

Au cours des cinq dernières années, les cadres et soldats-femmes exerçant des activités de maintien de la paix de l'ONU ont mené à bien leurs tâches, qui sont très appréciées par des Nations Unies.

Après 5 ans de participation à l’opération de maintien de la paix de l’ONU, les officiers vietnamiens ont mené à bien cette tâche. Sur la base de leurs fonctions d'officiers vietnamiens, les Nations Unies ont demandé au Vietnam d’étudier l’envoi des forces civiles et de police à participer aux forces de maintien de la paix de l’ONU.

En outre, l'ONU souhaite également que le Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, organise des activités visant à partager des expériences pour surmonter les conséquences de la guerre et maintenir la paix. - VNA