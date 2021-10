Hanoi (VNA) - La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) offre au Vietnam l’occasion de démontrer sa responsabilité et sa proactivité dans la gestion des défis des changements climatiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

La présence du chef du gouvernement vietnamien à cet événement vise également à aider la communauté internationale à comprendre les politiques, la détermination et les efforts du Vietnam, ainsi que les difficultés et les défis auxquels le pays est confronté pour répondre aux changements climatiques.

Le chef du gouvernement vietnamien participera à la COP26 qui se tiendra à Glasgow et se rendra au Royaume-Uni et en France du 31 octobre au 5 novembre 2021, à l’invitation de ses homologues britannique Boris Johnson et français Jean Castex.

La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques est un événement annuel qui se tient dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis 1995 pour évaluer la réponse aux changements climatiques des parties concernées.

La COP 26 se déroule dans un contexte où les questions de changements climatiques sont très complexes et imprévisibles à l’échelle mondiale, attirant l’attention de l’opinion internationale et exigeant une action coordonnée de tous les pays pour atteindre l’objectif fixé dans l’Accord de Paris de maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2°C d’ici la fin de ce siècle.

La COP26 devrait réunir directement plus de 120 chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des représentants des Nations unies, d’autres organisations et institutions financières internationales. Environ 30 .00 délégués sont attendus au sommet.

Les délégués négocieront et débattront de l’élaboration de réglementations contraignantes pour se conformer aux dispositions de la CCNUCC, en plus de participer aux événements parallèles thématiques.

Écluse de contrôle salin Kênh Nam, à Hoa Tiên, dans la ville de Vi Thanh, province de Hâu Giang. Photo : VNA

Le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par les changements climatiques. Le Parti et l’État vietnamiens considèrent toujours la réponse aux changements climatiques comme une priorité dans le développement socio-économique et ont été actifs dans ce domaine, ainsi que dans la mise en œuvre des engagements internationaux pertinents.

Selon l’ordre du jour, dans le cadre de la COP26, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura une série de réunions avec des dirigeants d’autres pays, des organisations internationales et des partenaires importants.

Le dirigeant vietnamien effectuera par la suite une visite de travail au Royaume-Uni, dans le but de renforcer le partenariat stratégique bilatéral établi en 2010.

Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), représentant 3,1% de la valeur des importations du du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni constitue le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe. Le Vietnam exporte des téléphones, des ordinateurs, des vêtements, des chaussures, des noix de cajou, du poivre et du café vers le Royaume-Uni d’où il importe des produits pharmaceutiques et chimiques, des matières premières pour l’industrie textile et des automobiles.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé l’Accord de libre-échange (ALE) à Londres le 29 décembre 2020, sur le principe d’hériter de l’ALE entre le Vietnam et l’Union européenne, avec les ajustements nécessaires pour garantir le respect du cadre commercial entre les deux pays.

Les deux parties coopèrent également activement dans divers domaines tels que la sécurité et la défense, la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales, les questions de démocratie et de droits de l’homme, la coopération pour le développement, l’éducation, la science et la technologie.

Le gouvernement britannique a fait don de 415.000 doses de vaccin d’AstraZeneca au Vietnam. En novembre 2020, le ministère vietnamien de la Santé, la société vietnamienne de vaccins et le groupe AstraZeneca ont signé un contrat pour 30 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 livrées en plusieurs lots.

Le 19 août 2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une conversation téléphonique avec le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, au sujet de la livraison de vaccins au Vietnam. Le Royaume-Uni devrait bientôt reconnaître le certificat de vaccination du Vietnam.

La présence du dirigeant vietnamien à la COP26 et ses visites au Royaume-Uni et en France transmettent le message d’un Vietnam responsable, proactif, actif et prêt à conjuguer ses efforts avec la communauté internationale pour résoudre les défis mondiaux des changements climatiques.

Elles montrent également la détermination et les efforts du Vietnam, ainsi que les difficultés et défis auxquels est confronté le pays dans la lutte contre les changements climatiques.

Ses visites au Royaume-Uni et en France contribueront à renforcer la confiance politique et à approfondir les relations multiformes, afin de renforcer les liens avec ces partenaires stratégiques à un niveau plus substantiel et efficace dans tous les domaines tels que la politique, l’économie, l’investissement et la défense, en particulier dans le secteur de la santé, de l’industrie pharmaceutique et de la diplomatie vaccinale. – VNA