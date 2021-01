Hanoï (VNA) - La section vietnamienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a participé les 28 et 29 janvier à la session annuelle virtuelle de l’APF.

La section vietnamienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Photo : VNA



La session s'est déroulée sous l’égide du président de l'APF, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumahoro et du secrétaire général parlementaire, député français Jacques Krabal, en présence du Secrétaire général de l'Organisation internationale francophone (OIF) Louise Mushikiwabo et des représentants des 88 sections membres de l'APF.

L’intervention présentée par la section du Vietnam au débat intitulé "Le Parlement des pays francophones face aux impacts de la crise causée par la pandémie de COVID-19 et les perspectives d'avenir" a souligné le succès de l'Assemblée nationale en 2020, en compagnie du gouvernement, dans la réalisation du double objectif : lutte contre la pandémie et croissance économique. L’Assemblée nationale a mis en œuvre des mesures pour répondre aux impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, maintenir ses activités régulières, organiser en ligne les sessions…

La section vietnamienne a également suggéré que l'OIF et l'APF favorisaient l'échange d'informations et d'expériences entre les pays et parlements francophones pour prévenir les effets négatifs du coronavirus ; accroître le soutien aux pays en développement dans la transformation de l'application des technologies numériques dans la vie socio-économique ainsi que dans les activités parlementaires ; réduire au minimum les disparités technologiques entre les pays; promouvoir leur rôle en tant qu'organisation multilatérale mondiale. L'OIF et l'APF doivent avoir une voix sur la scène internationale, soutenir le fait que les vaccins seront accessibles de manière équitable entre les pays, aider les pays en développement dans la recherche et la production de vaccins.



Outre la session annuelle, la section vietnamienne a assisté à d’autres réunions de commissions concernant la politique, l’éducation, la culture, les femmes parlementaires, les jeunes parlementaires… qui a eu lieu du 19 au 29 janvier.

Pendant les deux jours, les délégués ont écouté les rapports et interpellations portant sur les mesures visant à aider les États membres à répondre à la crise sanitaire ; les politiques, stratégies et actions pour mettre en œuvre les objectifs de la diversité culturelle, la langue, l’éducation, la formation, l’enseignement universitaire, la recherche scientifique, le développement de la langue français… -VNA