Phnom Penh (VNA) - Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên dirige une délégation vietnamienne à la réunion des hauts officiels de la défense de l’ASEAN (ADSOM) et à la réunion des hauts officiels de la défense de l’ASEAN Plus (ADSOM ) qui se déroulent les 17 et 18 mai à Phnom Penh.

La délégation vietnamienne à l’ADSOM et l’ADSOM+ au Cambodge. Photo : VNA

Les deux réunions, officiellement ouvertes le 17 mai au matin, sont présidées par le général Nem Sowat, directeur général du Département général de la politique et des affaires étrangères du ministère cambodgien de la Défense nationale.



Les délégués devraient écouter les résultats du groupe de travail ADSOM, la 16e réunion annuelle du réseau des institutions de défense et de sécurité de l’ASEAN ; discuter de la situation de coopération actuelle du bloc régional; et envisager de nouvelles initiatives de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN pour renforcer leur coopération.



Plus tôt le 16 mai, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a eu des rencontres bilatérales avec les chefs des délégations cambodgienne et singapourienne.



Lors de la rencontre avec le général Nem Sowat, les deux parties ont salué la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux pays, en particulier le succès du 5e dialogue sur la politique de défense et du premier échange d’amitié sur la défense frontalière entre le Vietnam et le Cambodge.



Elles ont convenu de se coordonner étroitement dans la mise en œuvre du plan de coopération en matière de défense en 2022 et du contenu auquel sont parvenus les deux ministres de la Défense lors du récent échange d’amitié sur la défense frontalière.



Lors de la rencontre du vice-ministre Hoàng Xuân Chiên avec le secrétaire permanent au ministère singapourien de la Défense Chan Heng Kee, ils ont salué la belle amitié entre les deux ministères, comme en témoigne la signature de l’accord de coopération bilatérale en matière de défense entre les deux ministres en février. – VNA