Hanoï (VNA) - Le Cambodge, président de l'ASEAN 2022, a tenu en ligne le 5 janvier la réunion des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) pour examiner les préparatifs de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, prévue les 18 et 19 janvier à Siem Reap au Cambodge.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de SOM ASEAN du Vietnam, a assisté à cet événement. Il a partagé les points de vue des autres pays sur les orientations de l'ASEAN en 2022, affirmant que la solidarité, le prestige et le rôle central de l'ASEAN étaient les facteurs décisifs pour le succès de l’ASEAN, en particulier dans le contexte où la région connaît des changements rapides, complexes et imprévisibles.

Concernant la mise en œuvre du Consensus en 5 points, le vice-ministre a hautement apprécié les efforts et la responsabilité de l'envoyé spécial Dato Erywan et du secrétaire général de l'ASEAN et a suggéré que le bloc continue à promouvoir son rôle dans l'aide humanitaire au peuple du Myanmar par le biais du Centre d'assistance humanitaire en matière de gestion des catastrophes de l’ASEAN (Centre AHA).

Le responsable vietnamien a également affirmé que la « famille » de l'ASEAN était prête à aider le Myanmar à trouver une solution à long terme et durable, et souhaité que le Myanmar continue de coopérer activement avec l'ASEAN en 2022, contribuant ainsi au processus d’édification d'une communauté de l’ASEAN de paix, de stabilité et de développement.

Avec le thème donné pour l'année de présidence 2022 de l'ASEAN « ASEAN en action : répondre aux défis », le Cambodge a présenté quelques orientations et un focus pour la coopération de l'ASEAN, avec l'accent mis sur les efforts conjoints du bloc pour répondre aux défis émergents, contribuant ainsi à la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable de la région.

Les pays ont également salué le fait que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Prak Sokhonn, qui a été nommé envoyé spécial du président de l'ASEAN pour le Myanmar. Ils ont affirmé que l'ASEAN devait continuer à mettre en œuvre efficacement le Consensus en 5 points des dirigeants de l'ASEAN.



La réunion a également discuté des propositions visant à renforcer la capacité et l'efficacité de l'ASEAN et les orientations pour la mise en œuvre des "Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique » (ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific). -VNA