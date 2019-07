Des pitayas vendus dans un supermarché au Japon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Foire des spécialités et bons produits d’Asie (Specialty and Fine Food Asia ou SFFA) s’est ouverte le 17 juillet au Centre Suntec Singapour, attirant la participation de 200 entreprises venues de 20 pays et territoires.

Le Vietnam présente à cet événement des produits spéciaux et respectueux de l’environnement : pailles en fruits et légumes de la société ISITO, jus de pitaya et crasse-coûte en pitaya de la société d’aliments de Kim Hai.

Specialty and Fine Food Asia offre une bonne opportunité aux producteurs et fournisseurs d'aliments d’échanger des initiatives créatives et de rencontrer des acheteurs.

Environ 5.000 clients des secteurs de l’industrie des services et des aliments, de la restauration, de la vente en gros et au détail sont attendus pour cette foire qui durera jusqu’au 19 juillet.

A l’édition 2018, la foire avait réuni près de 200 entreprises de 20 de pays et territoires. -VNA