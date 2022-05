Le vice-PM Pham Binh Minh prononcera un discours lors de la FOA 2022. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - La Conférence internationale sur l'avenir de l'Asie (FOA 2022) s'est ouverte le 26 mai à Tokyo en présentiel et en ligne.

Placée sous le thème "Redéfinir le rôle de l'Asie dans un monde divisé", la FOA 2022 réunit plusieurs dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est dont le vice-Premier ministre vietnamien Pham Binh Minh.

Durant deux jours de travail, les dirigeants des pays asiatiques présenteront des questions régionales et internationales, et discuteront des thèmes autour du développement des activités d'affaires en Asie via les échanges culturels, du conflit russo-ukrainien, de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine et son impact sur l'Asie, de la réaction des entreprises asiatiques dans un monde de plus en plus incertain.

Lors de la FOA 2022, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh prononcera un discours important. Il devrait aborder la situation mondiale et régionale actuelle, et formulera des propositions pour promouvoir la position et le rôle de l'Asie pour un monde meilleur, plus beau, contribuant ainsi à la relance et au développement, à la prospérité commune mondiale.

Depuis 2009, le Vietnam a continuellement envoyé des délégations de haut niveau à la FOA, parmi lesquelles trois de niveau de Premier ministre et dix de niveau de vice-président de la République ou de vice-Premier ministre, contribuant aux contenus des conférences et en même temps affirmant l'engagement du Vietnam à contribuer à construire un monde de paix, de prospérité et de développement durable. -VNA