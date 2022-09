Mexico (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est jointe à 200 délégués de partis politiques de 30 pays lors d’une conférence internationale sur le thème "Partis politiques et une nouvelle société" organisée du 22 au 24 septembre à Mexico.

Le membre du Comité central du PCV et chef de sa Commission de contrôle, Trân Duc Thang Trân Duc Thang prenant la parole lors de la conférence à Mexico. Photo: VNA

S’adressant à l’événement, le membre du Comité central du PCV et chef de sa Commission de contrôle, Trân Duc Thang, a déclaré que la conférence est une occasion pour les participants de se tenir au courant de la situation des partis politiques et des pays, de discuter de questions d’intérêt commun et de rechercher moyens de coordonner les actions pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie, la coopération, le développement et le progrès social en Amérique latine et dans le monde.Il a affirmé que le Vietnam espère élargir ses relations avec les partis au pouvoir et les partis politiques à travers le monde, ajoutant que le PCV attache toujours une grande importance à la promotion des liens avec les amis traditionnels en Amérique latine et est prêt à partager son expérience avec d’autres partis pour un développement commun.Trân Duc Thang a informé les participants de la situation socio-économique du Vietnam ainsi que de la mise en œuvre de la résolution adoptée lors du 13e Congrès national du PCV.Il a remercié le secrétaire général Alberto Anaya du Parti du Travail du Mexique (PT), les partis de gauche et progressistes des régions d’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que les partis amis dans le monde pour avoir soutenu et accompagné le PCV lors des luttes passées pour l’indépendance nationale et l’actuelle oeuvre d’édification et de défense de la Patrie et du socialisme.Pour sa part, le dirigeant du PT a exprimé ses sentiments spéciaux envers le Vietnam et s’est réjoui des liens croissants entre les deux Partis et les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture. Il a souhaité promouvoir davantage l’amitié et le soutien mutuel entre les deux pays dans les forums internationaux et régionaux.Dans le cadre de la conférence, la délégation du PCV s’est entretenue avec le secrétaire général du PT, Alberto Anaya, et a rencontré ses homologues des principaux partis politiques mexicains ainsi que des partis politiques et des organisations de nombreux pays tels que Cuba, l’Uruguay, l’Argentine et le Brésil.La délégation s’est également rendue à l’ambassade du Vietnam au Mexique et a déposé une gerbe devant le buste du Président Hô Chi Minh à Mexico. – VNA