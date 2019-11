Nguyen Hoa Binh (milieu), membre du Comité central du Parti, président de la Cour populaire suprême du Vietnam, lors de la 7e réunion du CACJ. Photo : VNA



Bangkok (VNA) – La Cour populaire suprême du Vietnam, en tant que membre du Conseil des juges en chef de l’ASEAN (CACJ), est toujours prête à oeuvrer pour le succès commun du CACJ, pour une Communauté de l’ASEAN solidaire, basée sur les règles et axées sur les peuples.



C’est ce qu’a déclaré le 22 novembre Nguyen Hoa Binh, membre du Comité central du Parti, président de la Cour populaire suprême du Vietnam, lors de la 7e réunion du CACJ (Council of ASEAN Chief Justices) en Thaïlande.



Indiquant que les activités de coopération dans le cadre du CACJ étaient de plus en plus fructueuses, Nguyen Hoa Binh a souligné que le CACJ contribuait de façon importante au développement de la solidarité, de la compréhension mutuelle et de la coopération au sein de la Communauté de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam a constaté que le CACJ avait de plus en plus de nouvelles idées pour ses activités. Il s’est déclaré convaincu que dans les temps à venir, de nombreuses activités significatives seraient lancées dans ce cadre et permettraient de nouveaux succès.



Lors de cette réunion du CACJ, les participants ont approuvé le procès-verbal de la 6e réunion tenue le 27 juillet 2018 à Singapour. Ils ont discuté de l’application de nouvelles technologies dans le secteur de la juridiction, étudié et approuvé de nouvelles initiatives... Les juges en chef de l’ASEAN ont également salué l’organisation de la 8e réunion du CACJ au Vietnam.



Le 23 novembre, la délégation vietnamienne visitera le nouveau siège de la Cour suprême de Thaïlande à Bangkok et assistera à la cérémonie de signature de la Déclaration commune de la 7e réunion du CACJ. -VNA