La délégation vietnamienne participe à la 75e Assemblée générale du Conseil international du sport militaire ( CISM ). Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - La 75e Assemblée générale du Conseil international du sport militaire (CISM) a eu lieu virtuellement le 21 octobre.

Le colonel Bui Hong Quang, chef adjoint du Département de la formation militaire de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam, chef de la délégation vietnamienne, a assisté à cet événement en ligne à Hanoï.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président du CISM, le colonel Hervé Piccirillo, a affirmé que la 75e Assemblée générale du CIMS tenue virtuellement a montré l'esprit de sport et d'amitié entre les armées des pays, tout en exprimant l'espoir que l'épidémie de COVID-19 serait bientôt contrôlée afin que les programmes dans le cadre du CISM aient lieu comme prévu.

Lors de la conférence, les délégués ont écouté les rapports sur les activités du CISM en 2020 et le calendrier des activités du CISM pour la période 2020-2023. Ils ont également discuté et convenir du temps et du lieu de l'organisation de certaines compétitions mondiales du CISM en 2021, et ont voté pour approuver certains documents du CISM. -VNA