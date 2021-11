L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ASEAN. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ASEAN, a assisté à la cinquième réunion du Comité de partenariat pour le développement ASEAN-Allemagne (AG-DPC), qui s'est tenue virtuellement le 5 novembre.

Lors de la réunion, les membres de l'ASEAN ont hautement apprécié la coopération des parties dans un passé récent et l'aide de l'Allemagne pour l'ASEAN, en particulier dans les domaines de l'intégration économique régionale, de l'environnement et du changement climatique, du renforcement des institutions et le renforcement des capacités de prévention et de contrôle du COVID-19.

L'Allemagne a salué la coopération avec l'ASEAN, soulignant que cette Association jouait un rôle important dans le maintien de la stabilité politique et économique de la région. Cette nation européenne souhaite s'engager davantage dans les processus dirigés par l'ASEAN.

Il a informé les participants des récentes élections et de la mise en œuvre de sa politique indo-pacifique et a annoncé que l'Allemagne assumerait la présidence du G7 en 2022.

L'Allemagne s'est engagée à soutenir l'ASEAN dans la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025, du Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC) 2025 et du Plan de travail de la 4e phase (2021-2025) de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (Initiative for ASEAN Integration - IAI) en réponse à la pandémie de COVID-19 , ainsi qu’à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique et dans le monde.

Les parties ont profité de l'occasion pour discuter de leurs situations et passer en revue les résultats de la coopération dans tous les domaines au fil des ans. Elles ont accepté de renforcer les mécanismes de consultation et de collaboration, ainsi que le partenariat de développement ASEAN-Allemagne.

Eles ont décidé aussi d'intensifier la coopération dans les secteurs d'intérêt commun et à étudier ceux dotés d'un potentiel, notamment la lutte contre le COVID-19, le commerce et l'investissement, l'éducation, la formation professionnelle et la transition numérique.

L'Allemagne a également montré son soutien au partenariat de dialogue ASEAN-UE et s'attache à développer ses liens avec l'ASEAN.

Les membres de l'ASEAN avaient convenu d'accorder le statut de partenaire de développement à l'Allemagne lors de la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, qui s'était tenue à Vientiane, au Laos, en juillet 2016. -VNA