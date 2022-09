Genève (VNA) – Une délégation du Vietnam dirigée par l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Représentation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a assité le 12 septembre à l’ouverture de la 51e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

L'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la délégation du Vietnam à la 51e session du Conseil des droits de l’homme. Photo : VNA

Le président du Conseil, l’Argentin Federico Villegas, a félicité le nouveau haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, l’Autrichien Volker Türk, qui remplace la Chilienne Michelle Bachelet dont le mandat s’est achevé fin août dernier.

La cheffe de la délégation du Vietnam Lê Thi Tuyêt Mai a adressé ses chaleureuses félicitations à Volker Türk pour sa récente nomination au poste de haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

Elle a affirmé le soutien et la coopération du Vietnam avec le haut-commissaire et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dans les temps qui viennent.

Le Conseil a été saisi de la mise à jour concernant le rapport annuel de la haute-commissaire aux droits de l’homme sortante, Michelle Bachelet – mise à jour présentée par Nada Al-Nashif, haute-commissaire aux droits de l’homme par intérim.

Le Conseil des droits de l’homme ouvre les travaux de sa 51e session, à Genève, le 12 septembre. Photo : VNA

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a également partagé les préoccupations du Haut-Commissariat aux droits de l’homme concernant trois grands défis mondiaux qui ont un fort impact sur la jouissance des droits de l’homme : le changement climatique, la pollution de l’environnement et la dégradation de la biodiversité, et en même temps appelé la communauté internationale à agir de manière plus urgente pour répondre à ces trois défis majeurs.

En outre, elle a souligné que le Conseil et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme devraient respecter les circonstances historiques et les diverses conditions socio-culturelles des pays, promouvoir un dialogue constructif et coopérer davantage pour protéger et promouvoir les droits de l’homme conformément à aux principes fondamentaux des droits de l’homme, notamment l’universalité, l’objectivité, l’impartialité et la non-sélectivité.

La 51e session du Conseil se déroulera du 12 septembre 2022 au 7 octobre 2022, avec au menu notamment des débats généraux et des dialogues renforcés ainsi que près de 30 projets de résolution sur les questions thématiques et la situation des droits de l’homme dans un certain nombre de pays. – VNA