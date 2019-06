L'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève. Photo: VNA



Genève (VNA) – La 41è session du Conseil des droits de l'homme s’est ouverte le 24 juin à Genève, en Suisse, avec la participation des représentants de 47 pays membres et d’une centaine de pays observateurs ainsi que d'organisations internationales et non gouvernementales.

La mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, conduite par son chef Duong Chi Dung, y participe.

La session a été ouverte par la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Michelle Bachelet, qui présentera une mise à jour orale des activités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme depuis la dernière session du Conseil, en mars.

Durant ces trois semaines de session, le Conseil examinera une centaine de rapports présentés par des experts des droits de l'homme et autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et pays.

Il tiendra également trois réunions-débats et examinera, en vue de les adopter, les rapports de son Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel portant sur quatorze pays, y compris le Vietnam.

Plus de 30 projets de résolutions sur diverses questions liées aux droits de l’homme, seront adoptées à cette occasion.

Le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines présenteront le projet de résolution sur les droits des personnes handicapées dans le contexte du changement climatique. -VNA