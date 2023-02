Des touristes visitent Hanoï en bus à deux étages. Photo: VietnamPlus

Jakarta (VNA) - Dans le cadre du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2023, le Vietnam a participé à la 26e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN (M-ATM) qui s'est ouverte le 4 février en Indonésie.

Lors de la conférence, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Doan Van Viêt a déclaré qu’en 2022, le secteur touristique régional avait connu une reprise rapide. Il a apprécié le rôle et les efforts du secrétariat de l'ASEAN, de l’Indonésie ainsi que des organisations nationales du tourisme pour mettre en oeuvre des projets, des programmes cibles, contribuant à aider le tourisme à surmonter de nombreuses difficultés et obtenir des résultats encourageants.

Le vice-ministre vietnamien a déclaré espérer qu'en 2023, les organisations nationales du tourisme continueraient à promouvoir des projets touristiques, créeraient davantage de conditions pour relier les destinations de l'ASEAN, et renforceraient les activités de promotion commune.

Etant l'un des premiers pays à supprimer toutes les exigences liées à l'épidémie de COVID-19 pour les arrivants sur son sol à partir de mai 2022, le Vietnam a accéléré la promotion du tourisme, en particulier vers le marché de l'ASEAN. En 2022, le Vietnam a accueilli environ 3,5 millions de touristes étrangers, dont 920.000 de l'ASEAN, soit environ 45 % du niveau pré-pandémique. -VNA