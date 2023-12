Hanoi (VNA) - Une délégation vietnamienne dirigée par le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong a participé à la 26e Conférence ministérielle de la sous-région du Grand Mékong (GMS) (MC26), tenue le 15 décembre au Myanmar.

Le Myanmar accueille la 26e Conférence ministérielle de la sous-région du Grand Mékong (GMS). Photo : ministère de l'Information du Myanmar Le Myanmar accueille la 26e Conférence ministérielle de la sous-région du Grand Mékong (GMS). Photo : ministère de l'Information du Myanmar



La conférence comprenait une séance plénière et une conférence restreinte. Lors de la conférence ministérielle restreinte, les participants ont discuté d’une stratégie d’innovation pour le développement et le renforcement de l’engagement des administrations locales dans le programme GMS.



Le programme GMS a été officiellement créé en 1992 avec le soutien de la Banque asiatique de développement (BAD). Il vise à faciliter et à promouvoir une coopération économique gagnant-gagnant entre les pays du GMS, à savoir le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, le Myanmar et les provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi. – VNA