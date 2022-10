e Rencontre internationale des Une séance de la la 22Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers . Photo: VNA

La Havane (VNA)- Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Tran Quoc Cuong, chef adjoint de sa Commission centrale des affaires intérieures, a participé à la 22e Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers qui a eu lieu du 27 au 29 septembre à Cuba.

Le représentant vietnamien a souligné l'importance de consolider la solidarité internationale et de renforcer les relations entre les partis communistes, ouvriers et les forces progressistes, notamment dans le contexte des évolutions compliquées, rapides et de grande envergure dans le monde d'aujourd'hui.

Il a informé de la situation du Vietnam, des objectifs de développement et politiques extérieures définies lors du 13e Congrès du PCV.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel.

Elle a eu une entrevue avec Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique du Comité central et chef de la Commission centrale de l’organisation du PCC et des séances de travail avec le chef par intérim de la Commission centrale des affaires extérieures du PCC Angel Arzuaga Reyes et le président de l'Institut cubain pour l'amitié avec les peuples (ICAP), Fernando Gonzalez Llort. -VNA