Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo : ministère des Affaires étrangères



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a participé le 21 juin à une réunion des hauts officiels de l’ASEAN et une réunion du Comité exécutif de la Zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est.

Ces réunions virtuelles ont été présidées par le Brunei qui assume cette année la présidence de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN). Elles ont réuni des représentants des dix pays membres du bloc régional.

Lors de la réunion des hauts officiels de l’ASEAN, les participants ont discuté des préparatifs de la 54e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-54) et événements connexes, prévus du 2 au 6 août sous format virtuel.

Durant la réunion du Comité exécutif de la Zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ ExCom), les délégués ont confirmé l’importance du traité relatif à cette Zone et ont discuté des préparatifs de la réunion de la Commission SEANWFZ prévue début août.

Lors de ces réunions, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung, également chef de la délégation des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM Vietnam), a affirmé le soutien du Vietnam aux priorités et initiatives du Brunei pour 2021. Il a informé les participants des progrès accomplis dans la finalisation du protocole d'accord sur les activités liées à SEANWFZ.

Concernant les questions internationales et régionales, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a suggéré que les pays de l'ASEAN continuent de maintenir des principes et approches cohérents sur la question de la Mer Orientale dans le contexte d'évolutions compliquées sur place, s'efforcent ensemble de créer un environnement favorable aux négociations afin de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le vice-ministre vietnamien a également présenté certaines mesures pour promouvoir les efforts conjoints de l’ASEAN sur la question du Myanmar.-VNA