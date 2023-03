Le vice-président permanent du Parquet populaire suprême du Vietnam, Nguyen Huy Tien, présente son intervention. Photo: VNA



La Havane (VNA) – Une délégation du Parquet populaire suprême du Vietnam, conduite par son vice-président permanent Nguyen Huy Tien, a assisté du 15 au 17 mars à La Havane à la 15e Rencontre internationale des sciences criminelles et au 3e événement sur la légalité, le droit et la société organisés par Cuba.



Les expériences pratiques du Vietnam dans la lutte contre la corruption ont attiré l’attention des experts participants.



Dans son intervention, Nguyen Huy Tien a affirmé que le Parti communiste et l’État du Vietnam considéraient la lutte contre la corruption comme une tâche importante, régulière, urgente, difficile, complexe et de longue haleine, qui jouait un rôle extrêmement important dans le processus de Renouveau, d’édification et de développement du pays.



Selon le point de vue du Parti communiste et de l’État du Vietnam, la prévention et la lutte contre la corruption doit être menée de manière résolue, persistante et continue. Il faut prévenir et lutter activement contre la corruption et les pratiques malsaines. En particulier, la prévention de la corruption est une tâche principale, fondamentale et à long terme, et la lutte contre la corruption est une tâche importante et urgente. La prévention et la lutte contre la corruption n’a pas de zone interdite, ni d’exception, et n’épargne personne, a-t-il souligné.



Le représentant vietnamien a proposé de promouvoir l’édification des institutions, de renforcer les mécanismes de contrôle du pouvoir et la discipline, de perfectionner le système juridique et d’intensifier la gestion de l’État, etc.



En outre, il a indiqué que la solidarité et la coopération internationales étaient une base importante pour le développement mutuel et seraient une ligne directrice d’action pour les forces de l’ordre dans leur prochain parcours pour construire un monde juste et civilisé.



La Rencontre internationale des sciences criminelles, une activité annuelle organisée par Cuba, est devenue depuis plus de trois décennies un forum prestigieux en Amérique latine pour échanger des expériences sur la politique criminelle. Cette année, l’événement a réuni des délégués du Venezuela, de Bolivie, de Russie, de Biélorussie, de Mongolie, du Mozambique, de Colombie, d’Espagne, du Vietnam et d’autres pays.

Entretien entre la délégation du Parquet populaire suprême du Vietnam et la procureure générale de la République de Cuba, Yamila Pena Ojeda. Photo: VNA





Dans le cadre de sa visite de travail à Cuba, la délégation du Parquet populaire suprême du Vietnam s’est entretenue avec la procureure générale de la République de Cuba, Yamila Pena Ojeda, et a eu une rencontre bilatérale avec la délégation russe. Elle est allée déposer des fleurs au buste du Président Ho Chi Minh dans le parc portant son nom à La Havane et a visité le Centre Fidel Castro. -VNA