Hanoi (VNA) – Le gouvernement a mis en œuvre de manière énergique, coordonnée et efficace les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, de règlement des difficultés et de stimulation de l’activité économique en association avec le maintien de la stabilité macroéconomique et des grands équilibres de l’économie nationale en 2021, a déclaré mercredi 5 janvier le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

Le gouvernement et le Premier ministre se sont concentrés sur la direction de la lutte anti-Covid-19, le renforcement de la construction et du perfectionnement des institutions, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’accélération des réformes administratives, la transformation numérique, la promotion des droits souverains du peuple, la prévention et la lutte contre la corruption, les phénomènes négatifs et la gabegie, le maintien de la stabilité politique, la consolidation de la défense et de la sécurité nationales, le renforcement des activités extérieures et de l’intégration internationale, a-t-il indiqué lors d’une visioconférence entre le gouvenement et les localités.

Le dirigeant a également fait savoir que le gouvernement a promu la diplomatie vaccinale, créé le Fonds de vaccins anti-Covid-19, renforcé l'importation et le transfert de technologie pour la production de vaccins au Vietnam, et lancé la plus grande campagne de vaccination gratuite de son histoire.

D’un pays ayant un très faible taux de vaccination, le Vietnam est devenu l’un des six pays où la couverture vaccinale est la plus importante au monde, a-t-il déclaré, mettant en avant la résolution n°128/NQ-CP du gouvernement sur l’adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du Covid-19.

Dans le détail, 99,6% des personnes de plus de 18 ans ont reçu une première injection et 90,9% ont un schéma vaccinal complet. 85,6% des personnes âgées de 12 à 17 ans ont été primovaccinées et 57% ont été complètement vaccinées, a-t-il précisé, ajoutant que les commandes sont passées pour les vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans.

Pham Binh Minh a souligné les réalisations socio-économiques du pays en 2021, notamment la stabilité macroéconomique maintenue, l'inflation jugulée avec les prix à la consommation en hausse de 1,84%, la croissance ayant atteint 2,58%, la valeur totale du commerce extérieur ayant progressé de 22,6% à 668,5 milliards de dollars, ce qui a fait du Vietnam l'un des 20 principaux pays commerçants au monde.

Il a cependant mis en garde contre les risques macroéconomiques latents et les pressions inflationnistes grandissantes, les difficultés multiples pour la production et le commerce, notamment le tourisme, l’hébergement, la restauration et les transports, ainsi que la baisse du pouvoir d’achat, la dégradation de la résilience de l’économie, le lent progrès de l’actionnarisation des entreprises étatiques.

Le Comité central du Parti a rendu ses conclusions, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont publié leurs résolutions qui définissent les objectifs et les tâches de développement socio-économique en 2022, a-t-il encore indiqué, ajoutant que les moyens devraient être concentrés sur la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le Covid-19, de relance et de développement socio-économique. – VNA