Hanoi (VNA) - L’administration du président américain Joe Biden considère l’Inde et le Vietnam comme des pays clés avec lesquels renforcer les relations, a fait savoir le coordinateur Indo-Pacifique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Kurt Campbell, selon le Nikkei Asia.

Kurt Campbell, le coordinateur Indo-Pacifique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Photo : AFP/VNA

L’Inde sera un acteur clé sur la scène mondiale au 21e siècle, et les administrations américaines successives ont été unies dans cette évaluation, a-t-il estimé lors d’un événement organisé le 19 novembre par l’Institut des États-Unis pour la paix, basé à Washington.

Kurt Campbell a déclaré que l’Inde, avec le Vietnam et quelques autres, est en tête de liste des pays essentiels qui définiront l’avenir de l’Asie. "Je pense que quiconque est en poste à Washington, démocrate ou républicain, fera le nécessaire pour aider à construire cette relation", a déclaré Campbell.

Il a décrit le Vietnam comme un "État clé" dans l’Indo-Pacifique. Soulignant les nombreuses entreprises de haute technologie et manufacturières qui cherchent de plus en plus dans ce pays "à diversifier leurs avoirs, leurs investissements, leurs structures commercialese en Asie", Campbell a noté la "croissance remarquable du Vietnam dans ses secteurs technologiques et d’autres".

"Ils mettent haut la barre diplomatique", a-t-il fait remarquer, peu après avoir souligné le rôle plus actif du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

"Cela va être un État clé, non seulement stratégiquement mais aussi commercialement et technologiquement", a indiqué coordinateur Indo-Pacifique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

"Je crois, fondamentalement, que la capacité de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam sera déterminante pour notre avenir", a-t-il conclu. – VNA