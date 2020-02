Hoi An, une destination idéale pour la fête des célibataires. Photo: Zing

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est devenu l’une des destinations préférées pour la fête des célibataires, selon un sondage récemment réalisé par l’agence de voyage Skyscanner, cité par South China Morning Post.Pour les célibataires, l’Asie du Sud-Est devient la zone la plus populaire pour organiser des fêtes, avec trois pays en tête des préférences: Thaïlande, Vietnam et Singapour. Des destinations où il est facile de se déplacer et à des prix abordables.Les villes vietnamiennes de Da Nang et Hoi An où sont organisées de nombreuses activités attirent les célibataires, dont golf, spa, tyrolienne…Skyscanner note également la tendance à organiser des fêtes des célibataires sur les plages, en particulier à Phu Quoc - un paradis pour la plongée sous-marine et les produits aquatiques. -CPV/VNA