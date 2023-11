Des touristes sud-coréens à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Séoul, 24 novembre (VNA) - Le Vietnam se classe au deuxième rang des destinations préférées des voyageurs sud-coréens, selon des statistiques fournies par l'agence d'immigration du ministère de la Justice de la République de Corée.Le nombre de Sud-coréens voyageant à l'étranger a considérablement augmenté au cours des neuf premiers mois de 2023, avec plus de 16,22 millions voyageant par avion, soit une hausse de 382,7 % sur un an.Les cinq principaux pays visités entre janvier et septembre ont été le Japon (4.859.770 personnes), le Vietnam (2.567.968), la Thaïlande (1.089.888), les Philippines (1.086.291) et les États-Unis (800.399).Le nombre de Sud-coréens visitant le Vietnam au cours de la période considérée a bondit de 389,7 % par rapport à la même période de 2022. La ville côtière de Da Nang a été la destination qui en a dénombrés le plus.Le pays qui a signalé la plus forte diminution du nombre de touristes sud-coréens par rapport à la période précédant la pandémie de COVID-19 est la Chine. Avant la crise sanitaire, la Chine figurait parmi les pays les plus appréciés des Sud-coréens, mais cette année, le pays est sorti du top cinq. En 2019, ils avaient été plus de 3,4 millions à visiter la Chine, mais jusqu'à présent, la reprise a été négligeable. - VNA