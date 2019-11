Des touristes étrangers dans la vieille ville de Hoi An. Photo: vneconomictimes.com

Hanoï (VNA) - Le célèbre magazine Condé Nast Traveler a classé le Vietnam parmi les 10 pays préférés en 2019.

La liste comprend également l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Afrique du Sud, le Pérou, le Sri Lanka, les Philippines, l'Indonésie et la Thaïlande.



La présence du Vietnam dans le Top 10 montre l'appréciation des voyageurs pour la qualité des services de voyage.

Au cours des dix premiers mois de 2019, le Vietnam a accueilli près de 15 millions de touristes étrangers, en hausse de 13% sur un an. Le secteur touristique vietnamien vise en 2019 entre 17,5 et 18 millions de touristes étrangers et 85 millions de visiteurs nationaux, pour un chiffre d'affaires total de 30 milliards de dollars. -VNA