L' agriculture biologique est de plus en plus développée dans tout le pays. Photo vneconomy.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam compte plus de 174.000 hectares, se classant au 9e rang parmi les 10 pays avec la plus grande superficie agricole biologique en Asie, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Plus précisément, la superficie des terres arables biologiques se chiffre à plus de 63.000 hectares, celle de l’aquaculture biologique à plus de 100.000 hectares, et celle des cultures biologiques naturelles à plus de 12.000 hectares.

Le Vietnam exporte ses produits agricoles biologiques vers 180 pays pour 335 millions de dollars par an. Le pays recense plus de 17.000 producteurs agricoles biologiques, 555 transformateurs et 60 exportateurs de produits agricoles biologiques

D’ici 2030, la production biologique du Vietnam devrait représenter environ 2,5 à 3% des terres agricoles. La valeur de produits biologiques pour un hectare devrait être 1,5 à 1,8 fois plus élevée que celle de produits non biologiques.

Dans les temps à venir, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural continuera à se coordonner avec les localités pour construire des zones de production agricole biologique ; renforcer la traçabilité, la transparence et la numérisation des produits biologiques. -VNA